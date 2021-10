Rate this post

Bons Plans SFR : Samsung Galaxy S20 FE 5G à 1 €

Les bons plans chez SFR varient selon le moment. Une promotion sur le Samsung Galaxy S20 FE 5G est actuellement en cours. Il est possible d’obtenir ce smartphone haut de gamme à partir de 1 €.

Le Samsung Galaxy S20 FE présente deux variantes : le modèle avec le 4G et celui avec le 5G. Celui qui nous intéresse est le second.

L’aspect du Galaxy S20 FE 5G reste similaire au Galaxy S20. Quelques différences le démarquent de son prédécesseur. Ainsi, le dos du smartphone sera en plastique mat et non en verre. L’avantage de ce matériau est sa durabilité, mais également l’absence de trace de doigts après la prise en main.

Un écran plat OLED FHD+ de 6,7 pouces est également une caractéristique de ce modèle. Il occupe 91,4 % de la surface. Le choix de la résolution permet d’économiser sur la batterie, qui a une capacité de 4500 mAh.

Le Galaxy S20 FE 5G se distingue aussi avec son processeur Snapdragon 865. En effet, les Galaxy S20 européen embarquent un SoC Exynos. Les performances seront donc au rendez-vous avec la puce de Qualcomm.

Concernant les modules photo, vous aurez droit à un capteur principal de 12 MP, un ultra grand-angle de 12 MP et un téléobjectif de 8 MP. Le module frontal propose 32 MP.

Le forfait mobile SFR pour obtenir la promotion

L’offre correspondante à la promotion est le forfait mobile de 120 Go à 5G. Il s’agit d’une offre avec engagement de 24 mois. Les 12 premiers mois couteront 35 €/mois, et la deuxième tranche sera à 50 €/mois. Vous profiterez de 120 Go d’internet avec des appels, SMS et MMS illimités depuis la France vers tous les appareils fixes et mobiles de la métropole au DOM.

La souscription à ce forfait vous permettra de choisir l’achat de votre smartphone avec une facilité en 24 mois : 1 € + 8 € x 24 mois. Le prix du Galaxy S20 FE 5G revient à 194 € avec cette promotion, au lieu payer 500 €.

Le modèle compris dans la promotion aura une mémoire vive de 6 Go, avec 128 Go de stockage. Il est possible d’étendre la capacité de la mémoire jusqu’à 1 To grâce à une carte microSD. Cela sera de l’espace en plus pour enregistrer les photos et les vidéos.

Conclusion

Les bons plans smartphone de SFR permettent de jouir d’un prix préférentiel sur un modèle donné, avec un forfait mobile. Jusqu’à la fin de l’offre, il vous sera possible d’obtenir un Galaxy S20 FE 5G à partir de 1 €.