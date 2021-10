Rate this post

Bon plan Fnac : jusqu’à 150 € d’économie sur le Samsung Galaxy Z Fold 3 5G

Samsung propose un remboursement allant jusqu’à 150 € lors de l’achat d’un Samsung Galaxy Z Fold 3 5G. L’offre concerne tous les modèles et les coloris encore disponibles en stock. Comment alors bénéficier de cette promotion ?

Offre en partenariat avec Fnac

Dans le cadre du lancement du Samsung Galaxy Z Fold 3 5G, la marque sud-coréenne lance une campagne de promotion du 27 août au 31 octobre 2021. Il est possible de réaliser une économie de 150 € sur l’achat du dernier smartphone pliable du constructeur.

L’offre est valide en France et à Monaco. Elle expirera à la date indiquée, ou dans la limite du stock disponible dans les magasins Fnac en France. Lors de l’achat, il est possible de bénéficier d’une livraison gratuite à domicile, ou d’un retrait gratuit en magasin.

Les coloris disponibles sont le noir, l’argent et le vert. Le Samsung Galaxy Z Fold 3 est disponible avec 256 Go de stockage ou 512 Go. Tous les produits vendus sont des articles neufs et non reconditionnés, délivrés par Fnac.

Pour rappel, le Z Fold 3 est à partir de 1 799 €. Il s’agit d’un smartphone avec des caractéristiques de gamme premium. Pour voir notre avis et notre test, cliquer ici.

Les conditions d’achat

L’offre est uniquement valable pour un client. Il est donc impossible de cumuler la promotion avec d’autres en cours. Un client aura droit à un Samsung Galaxy Z Fold 3 5G ou un Z Flip 3 5G. Un remboursement peut également accompagner votre achat en cas d’ajout d’accessoires Samsung chez Fnac. Pour les revendeurs ou les professionnels, une personne aura droit à 10 appareils au maximum.

Une fois votre achat effectué chez Fnac, vous aurez jusqu’au 15 novembre 2021 pour constituer votre dossier pour obtenir le remboursement directement de la part de Samsung. Il faudra alors disposer d’un compte Samsung avant de pouvoir continuer.

Vous aurez à compléter un formulaire et à fournir les dossiers requis. Il vous faudra une preuve de l’achat datée au plus tard au 31 octobre 2021, les photos des étiquettes, une photo de votre RIB. Les professionnels devront ajouter une photocopie justifiant leurs activités.

Une fois toutes ces étapes effectuées, vous recevrez votre remboursement au plus tard 3 semaines après la validation de votre participation.

Conclusion

Le Samsung Galaxy Z Fold 3 5G est un smartphone puissant et avantageux pour les professionnels. En effet, avec sa puissance et sa surface exploitable, il offre une productivité accrue pour son utilisateur.