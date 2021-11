Rate this post

Black Friday 2021: rendez-vous le 26 novembre !

Cette année, le Black Friday se tiendra le 26 novembre. Comme à l’accoutumée, les commerçants préparent déjà les articles à mettre en promotions. Certaines enseignes ont même déjà commencé les offres.

Un Vendredi noir pour les meilleures offres

La définition d’une date pour le Black Friday est uniquement symbolique. De nos jours, les grands commerces lancent déjà les promotions quelques jours avant le jour annoncé. Pour cette année, le 26 novembre sera le moment où nous trouverons les meilleures offres.

En effet, le vendredi 26 novembre 2021 sera la journée des achats et des soldes sur les sites d’e-commerces. Cette opération commerciale nous vient des États-Unis. Le concept a plus précisément vu le jour en 1950 en Amérique. Ce sera vers 2010 que la pratique se démocratise en Europe et en France.

La date choisie est normalement le vendredi après le Thanksgiving. En intervenant vers la fin du mois de novembre, le Black Friday est une occasion pour les particuliers d’effectuer les achats de Noël. Durant cet événement, il est possible de trouver différents types d’articles en soldes.

Cependant, les produits ayant le plus de succès sont les articles high-tech. Les matériels informatiques, électroménagers, la téléphonie mobile, et bien d’autres sont disponibles à prix bradés. Les rabais peuvent aller jusqu’à -80 % dans la journée du 26 novembre.

Des jours de promotions

Le Black Friday ne se limite pas à une seule journée de promotion. En effet, le Black Friday Week commence une semaine avant le jour J. Les soldes peuvent donc commencer le vendredi 19 novembre 2021.

Pour certaines enseignes, les promotions ont déjà commencé. Amazon ouvre les festivités en proposant des articles avec 50 % de remises. Le Single Day sera effectif le 11 novembre chez AliExpress. Les remises sur ce second événement s’obtiennent grâce à des coupons et des codes promotions.

Parmi les articles attendus durant ce Black Friday 2021, la console nouvelle génération de Microsoft (Xbox Series X et Series S) et les AirPods figurent dans la liste. La PlayStation 5 est toujours en rupture de stock, ce qui laisse peu d’espoir de la voir parmi les promotions.

Les enseignes connues pour participer à ce Black Friday sont nombreuses. Cela concerne autant les magasins que les boutiques en ligne. Parmi les sites populaires, nous pouvons citer Amazon (ayant déjà commencé les offres), Cdiscount, Rue du commerce, Leclerc, H&M, Apple, Carrefour, et bien d’autres.

Le Cyber Monday fera suite au Black Friday. Il s’agit d’un prolongement de l’événement, mais se concentre sur l’e-commerce. La grande différence entre le Black Friday en Amérique et en Europe concerne les prix. Aux États-Unis, les commerçants peuvent vendre à perte, contrairement à ce qui se passe en France. Cela rend le Vendredi noir plus intéressant à l’étranger.

Conclusion

Le mois de novembre commence à peine et le Black Friday est déjà annoncé. Il s’agit d’un événement d’envergure suivant les French Days de la Rentrée (septembre). Les produits étant à prix cassé, nous recommandons vivement d’être attentif et rapide une fois les soldes lancés.