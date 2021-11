Xiaomi Friday : les promotions du jour !

Rate this post

Xiaomi lance actuellement un accès anticipé à son événement Xiaomi Friday. Cette avant-première propose une promotion sur différents articles, dont des smartphones. Pour les détenteurs de compte Mi, il est également possible de récupérer des coupons gratuitement pour plus de réduction sur les achats.

Poco X3 Pro (6 +128 Go)

Sorti cette année, le Poco X3 Pro est une version améliorée du Poco X3 de base. Lancé à partir de 219 €, il se place parmi les concurrents du Samsung Galaxy A21s ou encore le Redmi Note 10 Pro. La version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage actuellement à 179,90 € sur le site officiel de Xiaomi.

Le tarif normal de cet appareil est de 249,90 €, vous effectuez donc une économie 70 € sur cet achat. L’offre concerne tous les coloris disponibles : bleu glacé, bronze satiné, nuit obscure. À noter que le tarif affiché inclue déjà la TVA.

Le Poco X3 Pro embarque le puissant processeur Snapdragon 860. Couplées avec 6 Go de RAM, les performances sont au rendez-vous à moins de 200 €. Un écran très fluide (LCD de 6,7 pouces, FHD+ à 120 Hz) figure également sur la fiche. En accessoire, la présence du NFC, d’une prise jack, d’un port microSD et d’une charge rapide à 33W complète les atouts du smartphone.

Poco F3 5G

Le Poco F3 5G se retrouve également en promotion avec une remise de 90 € sur le prix. En effet, le tarif passe de 369,90 € à 279,90 € dans la boutique officielle Mi Store. Cette offre concerne uniquement la version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Vous pouvez choisir la couleur lors de l’achat (Blanc Arctique, Bleu Océan, Noir).

Ce smartphone présente des performances très intéressantes dans sa catégorie. Pour un milieu de gamme, il embarque le processeur Snapdragon 870 de Qualcomm, compatible avec le réseau 5G. Un écran Super AMOLED FHD+ de 6,67 pouces, avec un taux de rafraichissement à 120 Hz, la fluidité et le confort d’utilisation sont garantis. Une batterie de 4520 mAh, compatible avec la charge rapide de 33W supporte la configuration.

Redmi Note 8 2021

Le Redmi Note 8 2021 est une version améliorée du même modèle sorti en 2019. Il reprend donc les mêmes bases du succès de son prédécesseur, à part la mise à jour sur le processeur. En effet, Xiaomi équipe ce modèle du SoC MediaTek Helio G85, plus performant que le Snapdragon 665.

Avec un quadruple photo dans le dos (48 MP, 8 MP, 2 MP, 2 MP), une batterie de 4000 mAh avec charge rapide de 18W, ce nouveau modèle vient s’aligner sur l’entrée de gamme. Le modèle avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage affiche une remise de 20 €. Son tarif passe de 179,90 € (contre 199,90 €) dans la boutique Mi Store.

En utilisant les Mi Points reçus sur le site, vous pourrez bénéficier d’une remise supplémentaire de 20 € sur l’achat. Il est donc possible d’acquérir cet appareil avec une remise de 40 € en utilisant 200 Mi Points.

Mi 11 (réduction de 100 € avec les Mi Points)

Sorti en début d’année, le Xiaomi Mi 11 est un modèle haut de gamme de la marque. Il sert de base pour différentes déclinaisons de l’appareil. Ce flagship de la marque affiche un prix de 799,90 €. Il s’agit du tarif d’acquisition normal. Il est cependant possible d’obtenir une remise de 100 €.

Durant cet accès anticipé, Xiaomi propose des Mi Points gratuits sur son site officiel. Il suffit de vous connecter à votre compte Mi et de récupérer les points chaque jour. Avec 800 Mi Points, vous économiserez 100 € sur l’achat du smartphone. Le prix passe alors à 699,90 €.

Le Mi 11 bénéficie d’un beau design et d’une belle finition. Il utilise un excellent écran incurvé de 6,81 pouces. Cette dalle AMOLED WHQD a un taux de rafraichissement à 120 Hz. Il est supporté par un processeur Snapdragon 888 (le plus puissant du moment), compatible avec le réseau 5G.

Smartphone puissant et polyvalent, il propose un capteur principal de 108 MP pour la photographie. La batterie de 4600 mAh est compatible avec une charge rapide de 55W. Cette vitesse est de 50W pour une recharge sans fil.

BLACK FRIDAY XIAOMI

Conclusion

En attendant le Black Friday, Xiaomi propose un accès anticipé à l’événement. Cela laisse déjà prévoir les promotions et les offres qui vont arriver. La marque favorise également les possesseurs de compte Mi en permettant d’accumuler les Mi Points gratuitement avant le jour J.