Un Oppo Reno 7 : de nouvelles informations ?

Oppo prépare l’arrivée de son prochain smartphone prévu en novembre 2021. Les rumeurs autour de ce prochain modèle s’intensifient à l’approche de sa sortie. Après l’arrivée de l’Oppo Reno 6, voici donc l’Oppo Reno 7 dans la même année.

Un nouveau capteur pour un appareil photo polyvalent

Le prochain Oppo Reno devrait arriver courant novembre 2021. La grande nouveauté concernerait le module pour la photographie. Le Reno 7 utiliserait alors un objectif principal de 50 MP. Pour rappel, l’Oppo Reno 6 utilisait un bloc avec 64 MP.

L’Oppo Reno 7 va utiliser le même capteur que l’Oppo Find X3 Pro. Il s’agit du modèle Sony IMX766. Ce module plus imposant (avec 1/1,56 ’’) capte mieux la lumière pour un meilleur rendu de la photo. Il est possible de voir la différence avec l’Oppo Reno 6 et l’Oppo Reno 6 Pro. Ce dernier embarque ce capteur, contrairement à la version standard.

Pour les autres modules, un téléobjectif x2 de 13 MP et un capteur microscope de 3 MP complèteraient le bloc de l’appareil photo. Le selfie frontal serait de 32 MP.

Une fiche caractéristique attractive

Les autres caractéristiques du prochain Oppo Reno 7 se basent également sur des rumeurs. Rien n’est donc sûr à 100 %. Ce nouvel appareil bénéficierait d’un écran AMOLED de 6,43 pouces en FHD+ avec un taux de rafraichissement de 90 Hz. Le format d’affichage serait en 20:9.

Concernant le processeur, certaines rumeurs annoncent un MediaTek Dimensity 1100. Pour la puce graphique, nous ne savons pas non plus si ce sera un MediaTek ou un Adreno. Aucune confirmation donc n’est disponible à ce sujet.

Pour le RAM disponible, nous devrions avoir une version à 8 Go et une autre à 12 Go si nous nous basons sur le précédent Oppo Reno. Une version avec 128 Go et 256 Go de stockage seraient également proposés.

La capacité de la batterie serait de 4500 mAh, compatible avec une charge rapide à 65W. Cela devrait offrir une autonomie suffisante. La durée de la charge devrait prendre environ une heure avec le 65 W.

Une version Pro +

Il s’agit d’une tradition chez la marque chinoise. Normalement, une version Pro et Pro + devrait débarquer. Pour cette dernière, le constructeur proposerait des caractéristiques impressionnantes.

L’Oppo Reno 7 Pro + devrait devenir le produit phare de la série. Il devrait embarquer un SoC Snapdragon 888+ avec un RAM de 16 Go. Le stockage disponible serait de 512 Go.

Oppo avait déjà annoncé l’arrivée de sa nouvelle interface : le ColorOS 12 pour la migration vers Android 12. L’Oppo Reno 7 devrait être le premier modèle à sortir avec le nouveau système d’exploitation.

Conclusion

La plupart des informations restent encore des rumeurs à confirmer. Les prochaines nouvelles concernant le prochain smartphone d’Oppo pourraient confirmer ou non ces fuites.