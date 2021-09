Rate this post

Motorola Edge 20 : une gamme pour revenir au-devant de la scène ?

Motorola avait déjà annoncé la sortie de sa gamme Edge 20 en juillet. Sortie officiellement le 3 septembre 2021, les versions Standard et Lite sont déjà disponibles. En attendant l’arrivée de ces smartphones sur le marché français, voyons ce que Motorola nous propose.

Motorola Edge 20 avec 3 versions

Pour sa gamme Edge 20, Motorola propose 3 versions : Edge 20 Lite, Edge 20 et Edge 20 Pro. Le constructeur a connu des difficultés avec l’arrivée des smartphones. Désormais détenu par Lenovo, il compte se relancer sur le marché. Son Edge 20 veut se placer comme un sérieux concurrent sur les milieux de gamme.

Le Motorola Edge 20 sera donc le flagship killer du constructeur. Le modèle aura une dalle de 6,7 pouces en diagonale, avec un écran AMOLED FHD+. Ce dernier aura un taux de rafraichissement de 144 Hz, compatible avec la technologie HDR+.

Motorola l’a également équipé du SoC Snapdragon 778G, avec une mémoire vive de 8 Go. Cela représente un bon rapport puissance/économie d’énergie. Ce processeur a également un autre objectif : améliorer la photographie de l’appareil.

Pour parler de la photo avec l’Edge 20, le smartphone embarque un module principal de 108 MP, un ultra grand-angle de 16 MP, un téléphoto de 8MP avec zoom x3. Pour la caméra frontale, cela sera un module à 32 MP. La capture vidéo à 4K sera possible avec l’Edge 20.

Le prix et la date de sortie en France

Le tarif du Motorola Edge 20 dépend évidemment du modèle choisi. La version Lite aura un prix de départ à 369 €, la version standard à 499 € (actuellement 429 € sur le site officiel de la marque). L’Edge 20 Pro sera à partir de 699 € (à 599 € sur le site officiel).

L’Edge 20 sera disponible en deux coloris : Frosted Gray et Frosted White. La mémoire de stockage est de 128 Go, sans possibilité d’extension avec une carte microSD. Pour la version Pro, nous avons le choix entre le Midnight Blue, le Blue Vegan Leather, et l’Iridiscent White. Elle dispose d’un RAM de 12 Go avec un stockage de 256 Go.

La version Lite de l’Edge 20 reste relativement moins performante, mais compense avec une batterie de 5000 mAh. Pour sa part, l’Edge 20 standard aura 4000 mAh, et 4500 mAh pour le Pro. Ces modèles sont tous compatibles avec la charge rapide 30W.

Conclusion

Motorola propose un smartphone au design très fin (6,99 mm d’épaisseur) avec sa nouvelle Edge 20. Le constructeur compte se faire une place sur le marché du milieu de gamme en devenant un concurrent direct de Xiaomi et OnePlus. Et avec la version Lite, il nous propose un smartphone compatible avec le 5G à moins de 400 €.