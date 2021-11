Le Samsung Galaxy A52s 5G en promotion Black Friday !

Rate this post

Le Samsung Galaxy A52s 5G est une version améliorée du Galaxy A52. Cet appareil de milieu de gamme passe en promotion du 19 au 28 novembre 2021 sur le site de Samsung, mais également chez Orange.

80 € de remise sur Samsung Shop

La nouvelle version du Galaxy A52 est une mise à niveau réussi. Cette amélioration concerne surtout le processeur. Ce dernier passe du Snapdragon 750G au Snapdragon 778 G. Les gains de performances sont au rendez-vous.

Pour le reste de la configuration, nous retrouvons la même fiche technique. L’excellent écran Super AMOLED FHD+ de 6,5 pouces, rafraichi à 120 Hz. L’appareil photo se compose des mêmes capteurs que le Galaxy A52 (64 MP, 12 MP, 5 MP, 5 MP).

La promotion concerne la version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le prix passe de 459 € à 379 €. Sur le site officiel de Samsung, les couleurs encore disponibles sont le noir, la lavande et la menthe. Le blanc est déjà en rupture de stock.

L’achat sur le site officiel vous donne également droit à une coque. Il est possible de faire votre choix sur la page cadeau de Samsung. Une option de règlement en 3x ou 4x est disponible sur Samsung Shop. Cette offre Samsung est cumulable sur d’autres offres sur le site.

VOIR LES OFFRES BLACK FRIDAY CHEZ SAMSUNG VOIR L'OFFRE BLACK FRIDAY SUR LE GALAXY A52S 5G

Également en promotion chez Orange

Chez Orange, le prix est également à 379 €. Ce tarif concerne le smartphone seul, sans devoir à souscrire à une offre chez l’opérateur. Il sera à partir de 1 € en cas de souscription à une nouvelle offre Orange. Vous pouvez opter pour un forfait 4G/5G ou 4G.

La promotion dure du 18 au 29 novembre 2021. Les couleurs disponibles sont : lavande, menthe et noir. Le produit concerné est également la version 6 +128 Go. Cet achat s’accompagne d’une garantie de 2 ans. Des avantages supplémentaires peuvent attendre les personnes déjà clients de l’opérateur.

Le Samsung Galaxy A52s 5G est un smartphone compatible avec le réseau 5G, comme son nom l’indique. Il reprend les atouts de son prédécesseur, comme son bel écran, son design original et l’interface OneUI 3.1.

VOIR LES OFFRES BLACK FRIDAY CHEZ ORANGE

Conclusion

Le Samsung Galaxy A52s 5G est un bon appareil milieu de gamme. Durant le Black Friday, il s’agit d’un bon plan pour acquérir ce smartphone. Vous pouvez l’obtenir directement sur Samsung Shop avec les avantages de la boutique officielle, ou chez Orange.