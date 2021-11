Black Friday PureVPN : remise jusqu’à 82 % !

Rate this post

Les restrictions géographiques nous empêchent souvent de profiter de tous les contenus disponibles sur Internet. Depuis un moment, le service VPN de Pure VPN permet de débloquer ces limites. PureVPN propose actuellement une remise jusqu’à -82 % sur son offre.

L’intérêt d’un VPN

VPN est un mot anglais désignant « Virtual Private Network ». Cela signifie littéralement Réseau Virtuel Privé (RVP) dans notre langue. Il s’agit d’un service permettant de garder votre confidentialité. Il préserve également l’anonymat de vos données personnelles grâce à un chiffrage complexe et la dissimulation de votre adresse IP avec un masque.

Mis à part l’anonymat, la sécurité est également un avantage du service VPN. Chez PureVPN, vous profiterez des serveurs sécurisés durant vos sessions. Un système de cryptage évite les risques de failles, même en vous connectant à un réseau WiFi public.

Le VPN offre d’autres intérêts comme l’anonymat sur les données de navigations, l’accès aux sites limités géographiquement, et bien d’autres. PureVPN met à votre disposition plus de 6500 serveurs dans plus de 78 pays. Cela permet de changer votre emplacement virtuel pour profiter de tous les services.

Le Plan Promo Black Friday PureVPN

PureVPN propose un VPN compatible avec plus de 20 appareils (PlayStation, Routers, Chrome cast, Xbox, etc.). Durant le Black Friday 2021, le prestataire propose une réduction de 82 % sur un abonnement de 2 ans, et 74 % pour une année.

Vous paierez 41,95 € au lieu de 230,40 € sur l’abonnement de deux ans. Le tarif redeviendra normal après la fin de la période de 24 mois. Pour la souscription du plan à 1 an, vous paierez 29,95 € au lieu de 115,20 €. Aucune remise n’est toutefois effective pour un abonnement d’un mois.

Les plans possèdent une garantie de remboursement à 100 %. Ce service inclut également l’assistant clientèle, disponible à tout moment. Un compte PureVPN est exploitable sur 10 appareils simultanément. Vous pourrez donc avoir 10 multi-identifiants avec un plan.

Des frais supplémentaires existent en cas d’ajout de services. Cela concerne l’adresse IP dédiée avec redirection de port, l’adresse IP dédiée, une redirection de port, ou une protection DDOS.

Conclusion

Cette offre promotionnelle sera valable uniquement du 19 au 26 novembre 2021. Cette occasion vous permettra de tester les avantages de ce service à moindre prix. En cas de doute, vous pouvez encore profiter de la garantie « satisfait ou remboursé ».