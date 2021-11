Black Friday chez OnePlus : les ventes flash du jour !

Rate this post

Les promotions du Black Friday ont déjà commencé du côté de OnePlus. Des ventes flash se trouvent sur le site officiel de la marque. Chaque jour son lot d’appareils avec des remises allant jusqu’à 200 €. La durée de cette promotion est de 12 heures seulement !

OnePlus 8T

Sorti en 2020, le OnePlus 8T fait encore partie des modèles proposant un bon rapport qualité prix dans le milieu de gamme. Il se situe entre le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro, et lancé avec un prix de 599 €. Actuellement, il est disponible à partir de 399 € sur le site officiel. Vous pouvez économiser jusqu’à 200 € sur cet achat.

Le modèle encore disponible est la version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Avec son design simple et raffiné, il propose un écran plat jouissant d’une excellente fluidité. Il s’agit d’un AMOLED FHD+ de 6,55 pouces, avec un taux de rafraichissement de 120 Hz.

Pour la photographie, le smartphone embarque quatre capteurs avec un module principal de 48 MP. Il embarque un SoC Snapdragon 865 et le réseau 5G. Sa batterie de 4500 mAh est compatible avec la charge rapide à 65W.

Le stock disponible permet de choisir entre deux coloris : Lunar Silver et Aquamarine Green. Une paire d’écouteurs OnePlus Type-C (Bullets Earphones Black) sera offerte lors de l’achat.

OnePlus 9

Le OnePlus 9 est le successeur du OnePlus 8. Sorti en 2021, il affiche un prix initial de 719 € pour la version à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Cela est de 819 € pour le modèle avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Durant cette promotion, le prix du smartphone descend respectivement à 619 € et 719 €. La paire d’écouteurs OnePlus est toujours offerte. Tous les modèles et les coloris sont encore disponibles en boutique. Vous pouvez donc choisir entre l’Astral Black, l’Arctic Sky et le Winter Mist.

Le OnePlus 9 se caractérise avec son appareil photo signé Hasselblad, composé de trois capteurs (48 MP, 50 MP et 2 MP). Ce smartphone est très fluide et réactif grâce au processeur Snapdragon 888 et le RAM. Cette fluidité se retrouve également sur son écran AMOLED FHD+, cadencé à 120 Hz (statique).

La batterie de 4500 mAh, divisés en deux, compatible avec la charge rapide Warp Charge 65T. 30 minutes peuvent suffire pour recharger votre batterie avec cette technologie.

OnePlus 9 Pro

Le dernier modèle de la série OnePlus est sorti dans le premier semestre de 2021. Sortie avant la version standard, il s’agit d’un smartphone haut de gamme de la marque. Le OnePlus 9 Pro affiche un tarif avoisinant les 1000 €, mais cette promotion de faire une économie jusqu’à 150 € sur chaque configuration.

La version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage est à 769 €, et celle avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage est à 849 €. Tous les coloris sont encore disponibles : Morning Mist, Stellar Black, Pine Green. Cet achat inclut une paire d’écouteurs OnePlus Type-C Bullets Earphones Black.

Le OnePlus 9 Pro embarque le SoC très haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 888, compatible avec le réseau 5G. Il possède un écran incurvé de 6,7 pouces en QHD+, de type AMOLED LTPO. Avec son taux de rafraichissement adaptatif de 120 Hz, il s’agit d’une des meilleures dalles sur le marché.

L’appareil photo, signé Hasselblad, est composé de quatre capteurs (48 MP, 50 MP, 8 MP et 2 MP). Une batterie de 4500 mAh en deux cellules, compatible avec la recharge rapide de 65W (50W pour le sans-fil).

Conclusion

La vente flash finira ce soir à 23 h 59. Il s’agit d’une occasion pour obtenir le OnePlus 9 et le 9 Pro, qui bénéficient tous les deux d’une finition haut de gamme. Pour de petits budgets, le OnePlus 8T est un bon compromis.